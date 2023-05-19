Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 19 мая 2023Россия

Беспилотник самолетного типа сбили в Крыму

Shot: система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Джанкойском районе Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По сведениям издания, его заметили в Крыму ночь на пятницу, 19 мая. Беспилотник был уничтожен в нескольких километрах от населенного пункта в Джанкойском районе.

В результате пострадавших и разрушений удалось избежать, пишет Shot.

15 мая сообщалось, что в Крыму в окрестностях села Степное упал и взорвался беспилотник. Тогда дрон сдетонировал при падении.

В результате происшествия из мирного населения никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Посол предсказал Украине ужасное лето на фоне контрнаступления
В Британии заявили об угрозе полномасштабной войны с Россией и Китаем
Российского полицейского задержали за покупку наркотиков
Россиянам назвали альтернативу отдыху на черноморском побережье
Жители Подмосковья возмутились «присвоением» парковочных мест во дворах
Российские банки попросили доступ к реестру электронных повесток
Стало известно о взрывах во Львове
Российскую няню осудили на три года по делу об избиении двух детей
В Венгрии пожаловались на ударившие по Европе антироссийские санкции
Беспилотник самолетного типа сбили в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.