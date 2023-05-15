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08:53, 15 мая 2023Россия

Неопознанный беспилотник упал в Крыму

Shot: неизвестный БПЛА упал на территории Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Обломки неизвестного аппарата обнаружили в окрестностях села Степное. По предварительным данным, дрон сдетонировал при падении.

Пострадавших и разрушений нет.

В понедельник, 15 мая, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. В результате атаки без света остались около 600 местных жителей. Аварийные службы приступили к ремонтным работам.

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Алан Босиков
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