Неопознанный беспилотник упал в Крыму

Shot: неизвестный БПЛА упал на территории Крыма

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Обломки неизвестного аппарата обнаружили в окрестностях села Степное. По предварительным данным, дрон сдетонировал при падении.

Пострадавших и разрушений нет.

В понедельник, 15 мая, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. В результате атаки без света остались около 600 местных жителей. Аварийные службы приступили к ремонтным работам.