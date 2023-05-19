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15:57, 19 мая 2023Россия

Путин пообещал поговорить с отказывающимся от установки протезов участником СВО

Путин пообещал отдельно поговорить с отказывающимся от установки протезов участником СВО

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал провести отдельный разговор с участником специальной военной операции (СВО), который отказывается от установки протезов. Об этом сообщает РИА Новости.

На совете по межнациональным отношениям с участием главы государства руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал Путину об Абдуле Рафи Джабаре. Боец потерял обе ноги во время боев в Донбассе, в защите которого он участвует с 2014 года.

Баринов попросил президента уговорить Джабара на установку протезов. «Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас», — пояснил глава агентства по делам национальностей.

«Уверен, мы эту проблему обязательно решим», — ответил Путин.

17 мая в Госдуму внесли проект закона о сборе с посетителей ресторанов в пользу участников спецоперации. Документ предусматривает взимание одного процента от суммы счета для посетителей ресторанов, ночных клубов и баров. Собранные средства планируется перечислять на счет Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

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Алан Босиков
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