В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников СВО

В Госдуму внесли законопроект о сборе с посетителей ресторанов в поддержку участников СВО

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников специальной военной операции (СВО), а также их семей. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из пояснительной записки, законопроект устанавливает сбор в размере одного процента от суммы счета для посетителей ресторанов, ночных клубов и баров. Полученные средства планируется направлять в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Авторы законопроекта утверждают, что сбор не вызовет негативную реакцию со стороны общественности, так как составляет незначительную часть чека, создав при этом «положительный эффект в рамках всей страны» по оказанию помощи участникам СВО.