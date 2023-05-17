Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 17 мая 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников СВО

В Госдуму внесли законопроект о сборе с посетителей ресторанов в поддержку участников СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников специальной военной операции (СВО), а также их семей. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из пояснительной записки, законопроект устанавливает сбор в размере одного процента от суммы счета для посетителей ресторанов, ночных клубов и баров. Полученные средства планируется направлять в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Авторы законопроекта утверждают, что сбор не вызовет негативную реакцию со стороны общественности, так как составляет незначительную часть чека, создав при этом «положительный эффект в рамках всей страны» по оказанию помощи участникам СВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
Затянутый смогом российский город показали на видео
Живущий в КНР блогер из Донецка назвал преимущество китайцев
Жена Канье Уэста снялась в скотче вместо одежды
Украинские тхэквондисты пропустят чемпионат мира из-за допуска россиян
Стилист дала советы по подбору базового гардероба
Минфин России признал отставание нефтегазовых доходов от плана
Российский военный суд дал 10 лет майору за 31 коррупционное преступление
В Помпеях обнаружили новые скелеты
В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.