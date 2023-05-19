Российскому военному в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ

СК: российскому военнослужащему в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ

Российскому военнослужащему в качестве издевательства в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ. Об этом в пятницу, 19 мая, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Россиянин рассказал, что во время ближнего боя в ночь с 21 на 22 октября 2022 года он получил два ранения в ногу и не мог самостоятельно передвигаться, в результате чего попал в плен к украинским военным. По словам мужчины, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) неоднократно применяли насилие к пленным и издевались над ними. Одного из российских бойцов во время допроса жестоко избили, после чего он умер в камере.

Вернувшемуся россиянину охранник военнопленных вырезал на правой стороне груди скандинавский символ. Украинец хотел набить себе этот символ в виде татуировки, но сначала решил посмотреть, как он будет выглядеть со стороны. За крики охранник угрожал военному применением тока.

Ранее сообщалось, что СК проверит слова украинского хирурга об издевательствах над российскими военнопленными.