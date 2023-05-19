Защита вора в законе Рашида Джамбульского обжаловала приговор

В Татарстане защита осужденного вора в законе Рашида Джамбульского обжаловала приговор

В Татарстане защита осужденного на 18 лет вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальном мире как Рашид Джамбульский, обжаловала приговор. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Республики.

Апелляционную жалобу будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

В апреле Джамбульский был признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, серии вымогательств и мошенничестве. При этом по эпизоду об организации преступного сообщества он был оправдан. Авторитета отправили в колонию особого режима. Также суд его оштрафовал на 300 тысяч рублей.

По версии следствия, он руководил в Чистополе двумя организованными преступными группировками (ОПГ), которые специализировались на вымогательстве у бизнесменов и аферами с недвижимостью и наследством через подделку документов на имущество. Большую часть денег вор в законе увозил в Оренбург, где жил постоянно.