Российские абитуриенты посчитали учебу в вузах страны слишком дорогой

Forbes: россияне готовы платить за обучение в вузах до 120 тысяч рублей за семестр

В среднем российские абитуриенты готовы платить 120 тысяч рублей за семестр обучения в ведущих вузах страны. Об этом пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования международного образовательного центра GoStudy.

Так, 44 процента опрошенных считают, что стоимость одного семестра в таких учебных заведениях не должна быть выше 100 тысяч рублей. А каждый третий будущий студент (36 процентов респондентов) готовы платить не более 100–150 тысяч рублей за семестр в лучших российских вузах.

Как отмечают авторы исследования, реальная стоимость обучения в ведущих вузах гораздо выше ожиданий абитуриентов. Так, семестр в МГУ имени Ломоносова в среднем обойдется в 195 тысяч рублей, а на некоторых специальностях цена возрастает до 270 тысяч. Средняя стоимость полугода обучения в НИУ ВШЭ — 230 тысяч рублей, в МГИМО — 235 тысяч рублей.

На обучение в иностранном вузе абитуриенты в среднем готовы тратить до 1250 евро за семестр (около 110 тысяч рублей). При этом образование в отдельных странах Европы часто стоит в два-три раза дешевле российского, отмечает специалист GoStudy Ксения Лазаров. В Австрии и Германии можно учиться за 750 евро (65 тысяч рублей), а в лучших вузах Швейцарии — 800 евро (70 тысяч рублей) за семестр.

Больше половины респондентов заявили, что уехали бы учиться за границу, если стоимость обучения в зарубежном университете была бы меньше 1000 евро (86 тысяч рублей) за семестр. 59 процентов абитуриентов привлекает образовательный туризм в доступные европейские страны, такие как Словакия, Австрия, Турция и Венгрия. Среди азиатских направлений (их рассматривают 28 процентов опрошенных) лидерами стали Китай и Сингапур. Только 13 процентов готовы поехать получать образование в Северную Америку — США или Канаду.

53 процента будущих студентов согласны подрабатывать для оплаты жизни и учебы за рубежом, примерно по 20 процентов опрошенных выбрали вариант с накоплением денег и оплатой обучения в кредит. Четверть респондентов указали, что иностранное образование является качественным в только в отдельных отраслях. Самыми популярными сферами для учебы в вузе за границей стали информационные технологии (24 процента), менеджмент (15 процентов), банковское дело и маркетинг (14 процентов) и агропромышленность (10 процентов).

В опросе GoStudy приняли участие 1220 россиян из городов-миллионников, которые в ближайшее время планируют получить высшее образование.

Ранее по результатам исследования портала Superjob были названы самые популярные направлениями для поступления среди абитуриентов в России в 2023 году. Стать специалистами в области информационных технологий хотят дети 28 процентов опрошенных родителей. Чуть менее популярны профессии врача (13 процентов) и инженера (9 процентов). Также в пятерку актуальных сфер у абитуриентов вошли экономика, дизайн, архитектура и преподавание физкультуры и спорта.