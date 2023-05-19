Россиянин пробежал полумарафон в Арктике и покорил труднодоступный мыс

Житель Твери пробежал полумарафон в Арктике и покорил труднодоступный мыс Челюскина

Житель Твери пробежал полумарафон в Арктике и покорил одно из самых труднодоступных в этих краях мест — мыс Челюскина. Рассказ россиянина приводит kp.ru.

Александр Еликов — опытный путешественник. За его плечами уже многие километры дорог и бездорожья. В начале апреля он рассказал, что совершил самый северный полумарафон в России — за три с небольшим часа пробежал 21 километр по мысу Челюскина в жесточайших условиях Арктики.

По его словам, это было непросто: наст проваливался под ногами, что приводило к травмам. На десятом километре забега мужчине пришлось прибегнуть к обезболивающим. Осложняли бег и погодные условия: ветер порывами до 15 метров в секунду и минус 26 градусов. Часть полумарафона Александр преодолел по льду Северного Ледовитого океана.

Недавно он вновь побывал на мысе Челюскина на полуострове Таймыр. Это самая северная точка России и Евразии. «Страсть к северу, конечно, у меня появилась с того момента, когда меня маленьким родители увезли из Твери в тогда еще строящийся город Новый Уренгой на Ямале. Там я окончил школу, поработал немало и потом только вернулся обратно в Тверь. Так как я рос на Севере, можно сказать, в Арктике, то считаю те места моей второй малой родиной», — рассказал мужчина.

Первое большое путешествие он совершил в 18 лет. Тогда Александр на отцовском «Москвиче» поехал из Нового Уренгоя в Тверь. Расстояние между этими населенными пунктами составляет более 3,7 тысячи километров.

С тех пор россиянин объездил всю российскую Арктику. «Проехал ее от Кольского полуострова до Чукотки. Я, наверное, единственный человек, который проделал на машине такой путь вдоль арктической границы. Также я первым в истории доехал до мыса Челюскина на легковом автомобиле», — поделился он.

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