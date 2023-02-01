Россияне увлеклись пробежками при температуре минус 50 и описали ощущения

Жители Якутии увлеклись пробежками при температуре минус 50 и описали свои ощущения

Жители Якутии занимаются бегом при экстремально низких температурах. Свои ощущения от подобных увлечений они описали в разговоре с корреспондентом ТАСС.

В администрации местного парка Якутска каждую субботу перед стартом собираются любители бега общероссийского движения «Пять верст». Перед забегом россияне делают небольшую разминку. Дистанция, которую им предстоит пробежать, составляет пять километров. И все это — при рекордно низкой температуре. Столбики термометров опустились ниже минус 50 градусов.

«Главное — безопасность, поэтому у нас есть замыкающий, который бежит последним. Бег начинается в девять часов. Ежегодно дополнительный забег проходит 1 января. В морозы приходит меньше людей, поэтому, конечно, есть страх, что никто не придет. 31 декабря, которое выпало на субботу, пришли 28 человек. А сегодня — только девять», — рассказал один из участников забега Владимир Тимофеев.

Представители движения рассказали, что готовиться к зимнему бегу лучше начинать еще осенью. Подготовка включает в себя не только постепенное закаливание и привыкание к морозам, но и правильное питание. Кроме того, крайне важно правильно подобрать экипировку. Бывший руководитель клуба «Пять верст» Константин Конончук отметил, что это весьма непростая задача. «С экипировкой сложно угадать, оденешься тепло — перегрев, оденешься легко — можно замерзнуть. Собственно, бег в такую погоду с физической точки зрения пользы особой не несет, а вот дух и волю закаляет так, что другим тренировкам и не снилось», — уверен он.

По словам руководителя бегового клуба «Дьулуур», 76-летнего Артура Корякина, самое главное — это научиться чувствовать свой организм. Мужчина бегает уже больше 30 лет. «Сейчас бегаю пять раз в неделю. К зимнему бегу нужно привыкать долго, нужна хорошая мотивация. Бег на морозе эффективнее, чем в помещении, — воздух, природа. При этом на морозе нужно бежать осторожно, контролируя дыхание, иначе проблемы со здоровьем гарантированы», — поделился Корякин.

Преподаватель Ноябрина Киренская занимается бегом не больше двух лет. «Сейчас практикую пробежки в минус 50 градусов. Часто слышу, что многие не бегают зимой из-за страха простудиться. Но я считаю, что зимний бег укрепляет иммунитет, закаливает организм. Нужно соблюдать простые правила: бегать в спокойном темпе, так как интенсивные нагрузки на морозе лучше не выполнять. Перед пробежкой нужно размяться, обязательно в теплом помещении. Постепенно организм привыкнет к пробежкам на холоде», — посоветовала она.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в жителей Якутии ожидает «суровый и лютый» февраль. По его словам, температура прогнозируется ниже климатической нормы. До каких отметок опустятся столбики термометра, тем не менее, он не уточнил.

Ранее видеограф Майк Михайлюк показал заснеженный Якутск при температуре -50 как в фильме-катастрофе.