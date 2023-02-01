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05:12, 1 февраля 2023Среда обитания

Жителей российского региона предупредили о лютом феврале

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: февраль в Якутии ожидается суровый и лютый

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

В феврале жителей Якутии ожидает «суровый и лютый» февраль. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, этот месяц будет особенно холодным для региона, температура прогнозируется ниже климатической нормы. «Февраль в этом регионе будет суровым и лютым, можно сказать», — отметил он. В то же время синоптик отметил, что в большинстве российских регионов среднемесячная температура останется в пределах климатической нормы, а в некоторых регионах — даже выше. Вильфанд уточнил, что речь идет о северной половине Западной Сибири, Сургуте, Ханты-Мансийске, Салехарде и севере Урала.

Научрук Гидрометцентра также рассказал об осадках. Их избыток в феврале ожидается на севере Урала, юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве, Хакасии, Хабаровском, Приморском краях и регионах Северо-Западного федерального округа. «Речь о Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Вологодской областях, Карелии, Коми», — сказал он.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что арктический воздух вернется в Европейскую часть России 7 февраля.

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Марина Совина
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