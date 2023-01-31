Россиян предупредили о возвращении сильных морозов

Метеоролог Шувалов: арктический воздух вернется в Европейскую часть России 7 февраля

На Европейскую территорию России возвращается арктический воздух. Резкое похолодание ожидается уже через неделю. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Слова эксперта приводит Telegram-канал URA.RU.

По имеющимся прогностическим материалам, аномальный холод продержится с 7 по 10 февраля. Морозы до минус 22 градусов придут в среднюю полосу 8-9 февраля. Это Череповец, Кострома, Вологда. В Москве и Санкт-Петербурге будет от минус 10 до минус 15 градусов, что существенно ниже нормы.

По прогнозам метеоролога, весь февраль на Европейской территории России простоят крепкие морозы.

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