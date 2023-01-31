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23:57, 31 января 2023Россия

Россиян предупредили о возвращении сильных морозов

Метеоролог Шувалов: арктический воздух вернется в Европейскую часть России 7 февраля

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На Европейскую территорию России возвращается арктический воздух. Резкое похолодание ожидается уже через неделю. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Слова эксперта приводит Telegram-канал URA.RU.

По имеющимся прогностическим материалам, аномальный холод продержится с 7 по 10 февраля. Морозы до минус 22 градусов придут в среднюю полосу 8-9 февраля. Это Череповец, Кострома, Вологда. В Москве и Санкт-Петербурге будет от минус 10 до минус 15 градусов, что существенно ниже нормы.

По прогнозам метеоролога, весь февраль на Европейской территории России простоят крепкие морозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что более частая изменчивость погоды зимой связана с небольшим влиянием солнечной энергии. По его словам, в зимний период солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим.

Эксперт сервиса аренды пауэрбанков рассказал, как продлить время работы смартфона на морозе. По его словам, для этого нужно использовать гарнитуру, чтобы телефон больше находился в тепле. Также следует ограничить время разговоров по гаджету.

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Екатерина Подвигина
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