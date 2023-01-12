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04:45, 12 января 2023Среда обитания

Синоптик объяснил частую изменчивость погоды зимой

Синоптик Вильфанд: зимой погода меняется чаще из-за солнечной энергии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Более частая изменчивость погоды зимой связана с небольшим влиянием солнечной энергии. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в зимний период солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим. Так, отметил он, зимой в течение суток погода меняется в два раза чаще, чем летом.

Вильфанд добавил, что такие резкие скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются редко. Этому способствовали магнитные солнечные бури, которые произошли на Солнце в первые дни года.

Ранее сообщалось, что 8-9 января в некоторых регионах Центральной России ожидаются морозы до минус 35 градусов. До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жителей столичного региона ждет еще несколько дней 20-градусных морозов.

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Марина Совина
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