Синоптик объяснил частую изменчивость погоды зимой

Синоптик Вильфанд: зимой погода меняется чаще из-за солнечной энергии

Более частая изменчивость погоды зимой связана с небольшим влиянием солнечной энергии. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в зимний период солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим. Так, отметил он, зимой в течение суток погода меняется в два раза чаще, чем летом.

Вильфанд добавил, что такие резкие скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются редко. Этому способствовали магнитные солнечные бури, которые произошли на Солнце в первые дни года.

Ранее сообщалось, что 8-9 января в некоторых регионах Центральной России ожидаются морозы до минус 35 градусов. До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жителей столичного региона ждет еще несколько дней 20-градусных морозов.