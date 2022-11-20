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07:52, 20 ноября 2022Наука и техника

Россиянам дали советы по продлению работы смартфона на морозе

Специалист Биржевой: короткие разговоры и гарнитура увеличат работу смартфона на морозе

Фото: Unsplash.com

Эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой в беседе с РИА Новости дал советы по продлению времени работы смартфона на морозе.

Специалист указал, что низкие температуры являются тяжелыми условиями эксплуатации для аккумулятора, поэтому можно в любой момент остаться без связи.

«Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру — тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть», — пояснил Биржевой.

Он посоветовал не использовать гаджеты с Li-ion аккумулятором на холоде более десяти минут и использовать специальный нагревательных чехол. Также следует включать режим энергосбережения и отключать ненужные сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею. Заряжать устройство заново можно только после того, как оно нагрелось до комнатной температуры.

Ранее заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов предупредил, что во время подзарядки пользоваться смартфоном не безопасно.

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Марина Совина
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