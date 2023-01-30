69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
10:50, 30 января 202369-я параллель

Российский город при температуре в -50 сняли как в фильме-катастрофе

Видеограф Михайлюк показал заснеженный Якутск при температуре -50 как в фильме-катастрофе

Заснеженный Якутск при температуре -50 сняли на видео как локацию фильма-катастрофы. Кадры российского города опубликовал видеограф Майк Михайлюк на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снятых видеохудожником кадрах нет горожан — весь Якутск принадлежит исключительно снегу, льду и инею и подсвечен «ледяным» голубоватым светом. В комментариях под опубликованным видео одни подписчики Михайлюка отмечают, что им становится холодно от одного только просмотра этого видео.

Другие же — жители Якутии — добавляют, что -50 — не худшая температура, которую им доводилось переживать в республике. «-50 это норма. У меня в деревне -65, я из Якутии», — написала одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что в российском регионе наступали пятидневные 60-градусные морозы.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Москва понадеялась на смену власти в Европе
Спрогнозированы сроки генерального сражения на Украине
«Одноклассники» подарили вторую жизнь популярному в СССР развлечению
Зеленский потребовал от Макрона не допускать российских спортсменов к Олимпиаде
Лавров пригрозил последствиями в случае размещения ядерного оружия в Южной Корее
В Турции заявили о возможности разделить заявки Финляндии и Швеции по НАТО
Назван указывающий на рак шейки матки безобидный симптом
Китай пригрозил США ответом на ущемление прав своих компаний из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.