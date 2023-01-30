Российский город при температуре в -50 сняли как в фильме-катастрофе

Видеограф Михайлюк показал заснеженный Якутск при температуре -50 как в фильме-катастрофе

Заснеженный Якутск при температуре -50 сняли на видео как локацию фильма-катастрофы. Кадры российского города опубликовал видеограф Майк Михайлюк на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снятых видеохудожником кадрах нет горожан — весь Якутск принадлежит исключительно снегу, льду и инею и подсвечен «ледяным» голубоватым светом. В комментариях под опубликованным видео одни подписчики Михайлюка отмечают, что им становится холодно от одного только просмотра этого видео.

Другие же — жители Якутии — добавляют, что -50 — не худшая температура, которую им доводилось переживать в республике. «-50 это норма. У меня в деревне -65, я из Якутии», — написала одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что в российском регионе наступали пятидневные 60-градусные морозы.

