Глава Офиса президента Украины Ермак: Зеленский встретится с Байденом на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на саммите G7 в японской Хиросиме, заявил глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Сообщение президента Байдена, с которым президент будет встречаться в ближайшие дни, и я думаю, что в деталях будет проговаривать не только эти вопросы, но и многие другие вопросы», — сказал Ермак, подтвердив грядущий визит Зеленского.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и сотрудники его администрации намерены разрешить союзникам по НАТО передачу истребителей F-16 в интересах Украины в рамках реэкспорта.