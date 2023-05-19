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13:14, 19 мая 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для выступления на саммите

Президент Украины Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств

Фото: Markus Schreiber / AP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры», — заявил Зеленский.

В ходе переговоров Зеленский намеревается обсудить предложенную Киевом «формулу мира» на Украине, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран. Также глава Украины обсудит энергетическую безопасность страны следующей зимой.

Ранее стало известно, что Зеленский не поедет на саммит «Большой семерки» (G7) в Японии, его выступление пройдет в онлайн-режиме.

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Алевтина Запольская
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