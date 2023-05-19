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11:54, 19 мая 2023Бывший СССР

Зеленский не поедет на саммит G7

В СНБО Украины заявили, что выступление Зеленского на саммите G7 пройдет в онлайн-режиме

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит «Большой семерки» (G7) в Японии, его выступление пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности Украины (СНБО).

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент страны Владимир Зеленский посетит саммит лично, поскольку там будут «решаться очень важные вещи». «Присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», — сказал он.

Агентство Bloomberg также сообщало, что Зеленский направится в японский город Хиросима для участия в саммите. При этом в публикации напомнили, что официальные лица Японии анонсировали участие Зеленского в саммите в онлайн-формате.

На саммите «Большой семерки» западные страны планируют «закручивать гайки» против России на фоне событий на Украине. «Я думаю, завтра вы увидите новые шаги, направленные на экономическую изоляцию России и ее возможностей по ведению войны», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

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Алевтина Запольская
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