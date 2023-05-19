Стало известно о визите Зеленского в Хиросиму на саммит G7

Bloomberg анонсировал визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиму

Президент Украины Владимир Зеленский направится в японский город Хиросима для участия в саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации подчеркивается, что официальные лица Японии ранее анонсировали участие Зеленского в саммите в онлайн-формате.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида подтвердил отсутствие Зеленского на саммите G7 лично. Он уточнял, что украинский лидер собирается присоединиться к встрече в воскресенье в режиме телеконференции.

Агентство Kyodo заявляло, что Зеленский в режиме онлайн примет участие в саммите G7. До этого замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква допускал, что президент лично поучаствует в саммите.

В 2023 году Япония председательствует в G7 и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.