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09:22, 18 мая 2023Бывший СССР

На Украине допустили личное участие Зеленского в саммите G7

В офисе Зеленского допустили личное участие президента Украины в саммите G7 в Японии

Фото: Markus Schreiber / AP

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква допустил, что лидер республики Владимир Зеленский лично примет участие в саммите G7 («Большой семерки») в Японии. Об этом он заявил в интервью агентству Kiodo.

«Я не знаю, в какой форме это будет, но [Зеленский] точно будет участвовать», — заявил Жовква.

Личный визит Зеленского в Японию, отметил чиновник, будет зависеть от ситуации на фронте. «Мы внимательно следим за ситуацией на фронтах, и затем будет принято окончательное решение», — сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры стран «Большой семерки» планируют провести переговоры с президентом Зеленским.

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Алевтина Запольская
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