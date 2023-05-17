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22:12, 17 мая 2023Мир

Лидеры G7 проведут переговоры с Зеленским

Салливан заявил, что лидеры G7 проведут переговоры с Зеленским на саммите в Хиросиме
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Лидеры стран — участниц Большой семерки (G7) на саммите в японской Хиросиме 19-21 мая намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы рассчитываем на некоторое взаимодействие между лидерами Группы семи и президентом Зеленским. Параметры этого взаимодействия еще прорабатываются», — заявил Салливан.

Он пообещал сообщить о характере переговоров, когда у Белого дома будет больше информации по этому вопросу.

Ранее Салливан сообщил, что лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме рассмотрят вопросы восстановления Украины и оказания ей экономической и гуманитарной помощи.

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Марина Совина
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