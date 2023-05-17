G7 рассмотрит вопросы восстановления Украины на саммите в Хиросиме

G7 рассмотрит вопросы восстановления Украины и оказания ей помощи на саммите в Хиросиме

Лидеры стран G7 («Большой семерки») на саммите в японской Хиросиме рассмотрят вопросы восстановления Украины и оказания ей экономической и гуманитарной помощи. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

«Также будет обсуждаться (...), как создать необходимые условия для того, чтобы прогресс на поле боя способствовал прогрессу за столом переговоров, если и когда Украина будет готова сделать это», — заявил Салливан.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время введут санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество России и Ирана.