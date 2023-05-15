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22:10, 15 мая 2023Мир

США введут санкции против военно-технического сотрудничества России и Ирана

США введут санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время введут санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, Вашингтон продолжит навязывать расходы тем, кто участвует в передаче иранской военной техники российской стороне для использования на Украине.

«В ближайшие дни мы объявим о введении дополнительных ограничений в отношении тех, кто вовлечен в растущие военно-торговые отношения между Россией и Ираном», — подчеркнул Кирби.

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Он сообщил, что Тегеран поставляет Москве в основном беспилотники, артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. Представитель Белого дома уточнил, что Россия получила более 400 дронов, в основном типа Shahed. По его словам, также проводятся консультации по поводу закупки более современных БПЛА.

Иран, в свою очередь, намерен приобрести у России ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-13, а также другую военную технику на миллиарды долларов, утверждает Кирби, страны намерены продолжать «беспрецедентное сотрудничество» в сфере обороны, в том числе в вопросах производства ракет и электроники.

Ранее обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс заявили, что США следует забеспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном. По их мнению, Вашингтону и его союзникам необходимо срочно предпринять новые шаги «по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон».

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Марина Совина
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