Премьер Японии подтвердил отсутствие Зеленского на саммите G7 лично

Премьер Японии Кисида подтвердил, что Зеленский не будет лично посещать саммит G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет лично посещать саммит G7 («Большой семерки»), который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. Его слова приводит The Guardian.

Глава японского правительства отметил, что украинский лидер собирается присоединиться к встрече в воскресенье в режиме телеконференции.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в режиме онлайн примет участие в саммите G7, который пройдет в Хиросиме в воскресенье, 21 мая.

До этого замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква допускал, что Зеленский лично примет участие в саммите. При этом он подчеркнул, что возможность визита главы республики в Японию будет зависеть от ситуации на фронте.

