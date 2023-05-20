Умер сыгравший в фильме «Фантомас» австрийский актер Хельмут Бергер

В Австрии умер актер Хельмут Бергер, сыгравший в «Фантомасе» и «Крестном отце-3»

В Зальцбурге скончался в возрасте 78 лет актер Хельмут Бергер, известный по фильмам «Фантомас» и «Крестный отец-3». Об этом сообщает OFR со ссылкой на его агента.

Бергер ушел из жизни «мирно, но все же неожиданно». 29 мая ему должно было исполниться 79 лет.

Актер снимался в картинах итальянского режиссера Лукино Висконти. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Гибель богов», «Портрет Дориана Грея», «Людвиг», «Сен-Лоран. Стиль — это я».

В 2018 году Бергер в возрасте 73 лет дебютировал на сцене в Берлине, но через год объявил о завершении карьеры.

