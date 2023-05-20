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19:12, 20 мая 2023Мир

Белый дом подтвердил сообщения о готовящейся встрече Байдена и Зеленского

Белый дом: президент США Байден 21 мая встретится с Зеленским в японской Хиросиме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В воскресенье, 21 мая, президент США Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в японской Хиросиме, где проходит саммит G7. Сообщения о готовящейся встрече подтвердили в Белом доме, передает ТАСС.

Информация о контактах двух лидеров появилась в рабочем графике Байдена. «14:15 (08:15 мск — прим. «Ленты.ру»). Президент [Байден] принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> Хиросима, Япония», — сказано в документе.

Ранее о том, что Зеленский планирует встретиться с Байденом на полях саммита, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также подтвердил, что украинский лидер лично посетит Хиросиму.

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Варвара Кошечкина
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