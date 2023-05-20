Президент США Джо Байден не принес извинений за бомбардировки Хиросимы

Президент США Джо Байден посетил мемориальный музей мира в Хиросиме, посвященный американским атомным бомбардировкам, и оставил запись в книге посетителей. Об этом сообщает МИД Японии, передает ТАСС.

Отмечается, что американский лидер не принес извинений за бомбардировки Хиросимы во время Второй мировой войны. При этом он отметил, что музей напоминает об «обязательствах по построению мирного будущего». «Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Сохраняйте веру!» — написал он.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не станет извиняться за бомбардировку японской Хиросимы по время саммита G7. По мнению американского лидера, «это не двусторонний момент».