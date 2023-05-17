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23:39, 17 мая 2023Мир

Байден отказался извиняться за бомбардировку Хиросимы

Белый дом: Байден не станет извиняться за бомбардировку Хиросимы во время саммита G7
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден не станет извиняться за бомбардировку японской Хиросимы по время визита саммита G7 («Большой семерки»). Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

Отмечается, что, по мнению Байдена, «это не двусторонний момент». Салливан подчеркнул, что лидеры G7 прибыли отдать дань уважения истории и премьер-министру (Японии Фумио) Кисиде, который родился в Хиросиме.

Ранее Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме высказался о планах встречи с председателем Китая. В апреле сообщалось, что президенты могут провести телефонный разговор, а Пекин и Вашингтон проведут встречу на уровне кабинета министров для обсуждения вопросов торговли.

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Юлия Мискевич
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