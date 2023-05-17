Байден отказался извиняться за бомбардировку Хиросимы

Белый дом: Байден не станет извиняться за бомбардировку Хиросимы во время саммита G7

Президент США Джо Байден не станет извиняться за бомбардировку японской Хиросимы по время визита саммита G7 («Большой семерки»). Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

Отмечается, что, по мнению Байдена, «это не двусторонний момент». Салливан подчеркнул, что лидеры G7 прибыли отдать дань уважения истории и премьер-министру (Японии Фумио) Кисиде, который родился в Хиросиме.

Ранее Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме высказался о планах встречи с председателем Китая. В апреле сообщалось, что президенты могут провести телефонный разговор, а Пекин и Вашингтон проведут встречу на уровне кабинета министров для обсуждения вопросов торговли.