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19:18, 17 мая 2023Мир

Байден высказался о планах встречи с председателем Китая

Президент США Байден заявил, что рано или поздно встретится с Си Цзиньпином

Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином рано или поздно, но произойдет. О подобных планах высказался президент США Джо Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время или нет, но мы встретимся», — заявил Байден, не уточнив о предполагаемых датах встречи двух лидеров.

В апреле сообщалось, что Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор, а Пекин и Вашингтон проведут встречу на уровне кабинета министров для обсуждения вопросов торговли. Также сообщалось, что США также прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и обсуждают с Пекином возможные поездки американских министров финансов и торговли.

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Виктория Кондратьева
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