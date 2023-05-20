Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:11, 20 мая 2023Россия

Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму

Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве, который якобы произошел на аэродроме в Крыму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее информация об инциденте появилась в украинских СМИ и пабликах в соцсетях.

«Никакого взрыва конечно не было», — заверил политик.

Развожаев уточнил, что в последние сутки в Севастополе проводились лишь учебные стрельбы спецслужб. Также в это время там планово была уничтожена авиабомба времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия взяла под контроль Артемовск спустя 224 дня кровопролитных боев. Как это изменит ход СВО?
Российские тяжелоатлеты отказались подписать декларацию для допуска к турнирам
Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму
Евросоюз призвали ужесточить политику в отношении Китая
Полина Гагарина поделилась впечатлениями от посещения нудистского пляжа
Аксенов предрек возрождение Артемовска
Российский военкор заявил о критическом состоянии Залужного
Голкипер «Динамо» раскритиковал отправленного в отставку сербского тренера
Известный китаевед сравнила жителей Поднебесной с россиянами и американцами
В Италии заявили о невозможности поставить Украине истребители F-16
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.