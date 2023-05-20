Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму

Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве, который якобы произошел на аэродроме в Крыму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее информация об инциденте появилась в украинских СМИ и пабликах в соцсетях.

«Никакого взрыва конечно не было», — заверил политик.

Развожаев уточнил, что в последние сутки в Севастополе проводились лишь учебные стрельбы спецслужб. Также в это время там планово была уничтожена авиабомба времен Великой Отечественной войны (ВОВ).