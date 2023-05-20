Подполковник США Дэвис: Зеленского на фронте ждет катастрофа как у Гитлера

Президента Украины Владимира Зеленского ждет на фронте такая же катастрофа, с какой столкнулся лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом предупредил в статье для 19Fortyfive подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что речь идет об Арденнской операции в декабре 1944 — январе 1945 года. Дэвис напомнил, что к концу 1944 года союзники по антигитлеровской коалиции закрепились во Франции и Бельгии и развивали наступление, которое было начато в Нормандии в июне того же года. Однако немецкие войска предприняли крупномасштабное контрнаступление с целью отбросить их.

«После первоначального успеха гитлеровские войска были измотаны огромными силами союзников и неустанной способностью их промышленности вести войну», — отметил американский подполковник. По его мнению, Украина, возможно, находится на пороге наступления при аналогичных обстоятельствах и почти с той же целью.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США предъявили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум по дальнейшим действиям в отношении России. По его словам, украинского лидера поставили перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо приступить к переговорам с Москвой.