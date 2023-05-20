В ДНР рассказали о скорых крупных поставках НАТО на Украину

Полковник Пинчук: на Украину будет прибывать техника НАТО для восполнения живой силы

Бывший министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук рассказал об ожидании крупных поставок техники, с помощью которых НАТО планирует восполнить потери живой силы украинской стороны. Его слова передает URA.RU.

По словам Пинчука, если посмотреть данные по снабжению Украины техникой и припасами, то можно увидеть, что «планы расписаны на год вперед». «Мощные поставки будут у них в сентябре, в ноябре, в следующем марте. Я вас уверяю, что планировщики НАТО как раз рассчитывают эти цифры исходя из планов по потерям Украины», — заявил он.