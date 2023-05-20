В российском городе загорелся склад

МЧС: в Воронеже загорелся склад с поддонами на площади 1200 квадратных метров

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По доступным данным, пострадавших в результате возгорания нет. В ликвидации пожара задействовали около 80 человек и 22 единицы техники. О пожаре в российском городе стало известно примерно в 09:40 по московскому времени.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.

18 мая в Калужской области загорелся производственный ангар, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. В строении расположено производство пластиковой мебели. В тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники.