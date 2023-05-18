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18:09, 18 мая 2023Россия

В российском регионе загорелся ангар на площади две тысячи квадратных метров

Под Калугой загорелся производственный ангар на площади две тысячи квадратных метров
СюжетПожары в России

Фото: МЧС России / ТАСС

В Калужской области загорелся производственный ангар, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В строении расположено производство пластиковой мебели, уточнил собеседник агентства.

В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и 6 единиц техники, добавили в пресс-службе.

Ранее в Свердловской области произошел крупный пожар на заводе, производящем краски и строительный клей. Очевидцы сообщали о химическом запахе неподалеку от предприятия.

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Алан Босиков
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