Очевидцы рассказали подробности о крупном пожаре на российском заводе

Очевидцы рассказали о химическом запахе в районе пожара на заводе в Свердловской области

Крупный пожар начался на заводе по производству красок и строительных клеев в городе Арамиле Свердловской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы, оказавшиеся в центре событий.

Пожар начался примерно в 10-11 часов по местному времени, сообщила Анна, проживающая рядом с предприятием. «Мне из двора все видно. Запаха нет, но дыма много», — отметила она.

Другая очевидица по имени Светлана застала пожар, проезжая мимо. «Мы ехали в Екатеринбург и останавливались, чтобы посмотреть метрах в трехстах. Запах краски был и химический», — поделилась женщина.

Ранее произошедшее попало на видео. На текущий момент известно, что площадь пожара составляет уже 3 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуированы 110 человек. На месте работают 49 пожарных и 16 машин спецтехники. По данным МЧС, тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

В феврале сильный пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. ЧП произошло на российском предприятии в Кстовском муниципальном округе. Предварительной причиной случившегося назвали разгерметизацию установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

