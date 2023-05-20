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12:17, 20 мая 2023Силовые структуры

Российские пограничники отбили атаку диверсантов в Белгородской области

Baza: группа вооруженных диверсантов пыталась пробиться на территорию Белгородской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Украинские диверсанты пытались пробиться на территорию Белгородской области, но их атаку отбили российские пограничники. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 19 мая группа из нескольких человек, вооруженных автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами стала прорываться со стороны села Граны Харьковской области. Диверсанты намеревались пройти через село Красный Хутор Белгородского района, но на границе их встретили российские силовики, завязалась перестрелка.

В результате атака диверсантов была отбита.

В это же время украинские военные из села Бударки Харьковской области открыли огонь из снайперской винтовки по позициям российских пограничников в другом районе Белгородской области. При обстреле никто не пострадал.

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Любовь Ширижик
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