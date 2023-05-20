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13:22, 20 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности перестрелки диверсантов с российскими пограничниками

Четверо украинских диверсантов ранены в перестрелке с Погранслужбой в Белгородской области
Начало событий в новости Российские пограничники отбили атаку диверсантов в Белгородской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Белгородской области в результате перестрелки с российскими пограничниками получили ранения четверо украинских диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Прорваться на российскую территорию пыталась диверсионно-разведывательная группа из 15 человек, однако Погранслужба ФСБ России ответным огнем отразила атаку. Диверсанты ушли обратно в направлении села Граны Харьковской области.

Ранее сообщалось, что вечером 19 мая вооруженная автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами группа прорывалась через село Красный Хутор Белгородского района, но на границе их встретили российские силовики, завязалась перестрелка.

Также украинские военные из села Бударки Харьковской области открыли огонь из снайперской винтовки по позициям российских пограничников в другом районе Белгородской области. При обстреле никто не пострадал.

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Любовь Ширижик
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