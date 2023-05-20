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10:17, 20 мая 2023Россия

На юге Москвы нашли беспилотник

Shot: в Москве на территории Академии водного транспорта нашли беспилотник

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На юге Москвы нашли беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, дрон в траве нашел охранник на территории Академии водного транспорта, которая находится на Новоданиловской набережной. На место происшествия следуют сотрудники экстренных служб.

Ранее в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы на дереве нашли беспилотник. Устройство, предварительно, запустил один из местных жителей.

В Москве с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников. Исключение администрация города сделала для дронов, используемых по решениям органов государственной власти. Аналогичные меры действуют в более чем 45 российских регионах, среди которых Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан.

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Анастасия Шейкина
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