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22:41, 20 мая 2023Мир

Американский офицер предрек включение двух украинских городов в состав России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Харьков и Одесса отойдут к РФ после контрудара Москвы

Фото: Andrey Nekrasov / imagebroker.com / Global Look Press

Харьков и Одесса войдут в скором времени войдут в состав России после ответного удара на контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

По его мнению, российские военные начнут максимально использовать высокоточные дальнобойные ракеты, а также в полной мере используя превосходство в воздухе. «Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — предрек американский офицер.

Экс-советник Минобороны США отметил, что наступление российской армии в этом направлении неизбежно. Он также предположил, что ВСУ вряд ли смогут предпринять какие-либо ответные шаги.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум по дальнейшим действиям в отношении России. По его словам, украинского лидера поставили перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо приступить к переговорам с Москвой.

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Марина Совина
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