В Испании разбился истребитель F-18

El Pais: истребитель F-18 разбился на испанской авиабазе Сарагоса во время учений

Истребитель F-18 разбился во время показательной тренировки на испанской авиабазе Сарагоса. Об этом сообщает издание El Pais.

По данным издания, пилот успел вовремя катапультироваться. Сейчас он доставлен в больницу с травмой ног, его жизни ничего не угрожает.

В Гражданской гвардии Испании сообщили, что в работе истребителя произошли неполадки. Однако там не стали уточнять, что именно случилось с военным самолетом. Из-за его крушения не пострадали никакие гражданские объекты.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что королевство не станет направлять украинским властям истребители. Она отметила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у Испании, требуют специфической подготовки и обучения.