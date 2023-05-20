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15:22, 20 мая 2023Мир

В Испании разбился истребитель F-18

El Pais: истребитель F-18 разбился на испанской авиабазе Сарагоса во время учений

Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Истребитель F-18 разбился во время показательной тренировки на испанской авиабазе Сарагоса. Об этом сообщает издание El Pais.

По данным издания, пилот успел вовремя катапультироваться. Сейчас он доставлен в больницу с травмой ног, его жизни ничего не угрожает.

В Гражданской гвардии Испании сообщили, что в работе истребителя произошли неполадки. Однако там не стали уточнять, что именно случилось с военным самолетом. Из-за его крушения не пострадали никакие гражданские объекты.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что королевство не станет направлять украинским властям истребители. Она отметила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у Испании, требуют специфической подготовки и обучения.

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Варвара Кошечкина
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