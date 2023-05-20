Вероятность объявления Байдену импичмента оценили

Американист Дудаков назвал нулевой вероятность объявления Байдену импичмента

В рамках сложившейся в США внутриполитической обстановки вероятность объявления действующему американскому лидеру импичмента является нулевой. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя «Ленте.ру» внесение в конгресс соответствующего законопроекта.

Импичмент — это процедура отстранения от должности чиновника, в том числе президента, в результате предъявления судебного обвинения.



«Вероятность этого ровно нулевая, и никакого импичмента не будет, хоть некоторые сторонники Трампа в палате представителей уже давно призывают объявить импичмент Байдену. В целом для республиканцев это сейчас не приоритет, плюс у них достаточно шаткое большинство в нижней палате парламента. Есть вопросы к тому, удастся ли там провести законопроект (об объявлении Байдену импичмента -- прим. «Ленты.ру»), не говоря уже про Сенат, где большинство демократы, которые любые законопроекты об объявлении импичмента быстро отклонят», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что последовательные попытки Республиканской партии объявить импичмент действующему главе государства связаны с желанием заработать политические очки.

«Это политическое шоу, нужно напомнить о себе, привлечь к себе внимание внимание прессы. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая этим занимается, с 2021 года уже пять-шесть раз предлагала объявить импичмент», — рассказал Дудаков.

Ранее член палаты представителей США и член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что законопроект об объявлении импичмента действующему президенту США Джо Байдену внесут на рассмотрение. Грин назвала Байдена прямой угрозой нацбезопасности США и обвинила его в в абсолютной неспособности защитить страну

«Я заявляю о намерении представить сегодня статьи об импичменте главе исполнительной власти Америки, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением этой страны, президенту США Джозефу Робинетту Байдену», — заявила в своем обращении конгрессвумен.

