Суд во Франции прекратил расследование по иску Навального к «Ив Роше»

AFP: французский суд прекратил расследование по иску Навального против компании «Ив Роше»

Апелляционный суд французского города Ренн прекратил расследование по иску Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) против компании Yves Rocher («Ив Роше») по обвинению в клевете. Об этом сообщает агентство AFP.

По словам адвоката россиянина Уильяма Бурдона, защита Навального совершенно не понимает это решение и рассматривает вариант его оспорить.

В 2019 году Алексей Навальный и его брат Олег подали жалобу на компанию Yves Rocher в суд во Франции. По мнению Навальных, компания несправедливо обвинила их в мошенничестве в России.

В феврале 2021 года суд признал законным замену условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Он отбывает наказание в колонии города Покрова.

22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество и оскорбление суда. Кроме того, его обвиняют в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам.