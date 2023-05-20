США пообещали дать Киеву все необходимое для контрнаступления

Белый дом: США хотят дать Украине все необходимое для успешного контрнаступления

В Белом доме сообщили, что США хотят обеспечить Украину всем необходимым для готовящегося контрнаступления. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе спецбрифинга, передает РИА Новости.

По словам чиновника, Вашингтон должен убедиться, что Киева есть все «для успеха на тот случай, если они решат перейти в наступление».

Представитель Белого дома указал, что следующие пакеты военной помощи Украине будут включать все те же разновидности вооружений, техники и боеприпасов, которые США отправляли Вооруженным силам Украины (ВСУ) ранее.

Речь идет об артиллерийских снарядах, стрелковом оружии и боеприпасах, в том числе снарядах для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет на фронте такая же катастрофа, с какой столкнулся лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Он уточнил, что речь идет об Арденнской операции в декабре 1944 — январе 1945 года.