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00:32, 20 мая 2023Мир

В Совбезе заявили о движущемся с Украины на Европу радиоактивном облаке

Патрушев: на Европу с Украины движется радиоактивное облако из-за боеприпасов с ураном

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

На Европу со стороны Украины движется радиоактивное облако, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной стало уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Киеву. В связи с этим он обратил внимание на участие в саммите «Большой семерки» (G7) президента США Джо Байдена для обсуждения помощи Украине.

Патрушев обратил внимание, что Соединенные Штаты уже «не раз в истории так "помогали" странам». «Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — заявил он.

При этом позднее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергло рост радиоактивного фона на Украине и в Польше. Представитель организации отметил, что уровни радиации в обеих странах находятся в норме.

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Марина Совина
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