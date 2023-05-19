В МАГАТЭ опровергли рост радиоактивного фона на Украине и в Польше

В МАГАТЭ опровергли заявление Патрушева о росте уровня радиации в Польше и на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергло рост радиоактивного фона на Украине и в Польше. Так в агентстве отреагировали на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

«МАГАТЭ было проинформировано сегодня своими коллегами на Украине и в Польше о том, что уровни радиации в обеих странах находятся в норме», — заявил представитель организации.

Ранее Патрушев заявил, что в Польше был замечен рост радиации после уничтожения поставленных Западом Украине боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, радиоактивное облако движется в сторону Западной Европы.