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18:17, 19 мая 2023Мир

В МАГАТЭ опровергли рост радиоактивного фона на Украине и в Польше

В МАГАТЭ опровергли заявление Патрушева о росте уровня радиации в Польше и на Украине

Фото: Eugene B-sov / Shutterstock / Fotodom

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергло рост радиоактивного фона на Украине и в Польше. Так в агентстве отреагировали на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

«МАГАТЭ было проинформировано сегодня своими коллегами на Украине и в Польше о том, что уровни радиации в обеих странах находятся в норме», — заявил представитель организации.

Ранее Патрушев заявил, что в Польше был замечен рост радиации после уничтожения поставленных Западом Украине боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, радиоактивное облако движется в сторону Западной Европы.

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Валентина Шварцман
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