На Украине подросток получил 10 лет колонии за якобы помощь российским военным

Правозащитник: на Украине подростку дали 10 лет тюрьмы за якобы помощь российским военным

На Украине подростка, который, согласно обвинению Службы безопасности Украины (СБУ), якобы оказывал помощь российским военным, приговорили к десяти годам колонии. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, сообщает РИА Новости.

«Нам стало известно, что суд на Украине приговорил Владимира Маркина, 02.10.2005 года рождения, к десяти годам лишения свободы по абсолютно абсурдным основаниям», — сказал правозащитник.

По его данным, ребенка задержали в Артемовске. Изначально его обвинили в передаче информации о расположении военных соединений Украины в условиях военного времени, а затем переквалифицировали статью на «предоставление помощи в ведении боевых действий против ВСУ».

Мельников рассказал, что под арестом подросток часто находился в пыточных условиях, неоднократно подвергался физическому и моральному давлению. Правозащитник обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в этой ситуации и помочь в организации обмена.

Он также призвал принять меры к обмену других мирных граждан, в том числе священнослужителей. По информации правозащитника, на Украине арестованы еще минимум два подростка — мальчик и девочка.

Ранее сообщалось, что в украинском плену российскому военнослужащему в качестве издевательства вырезали на груди скандинавский символ. Он рассказал, что украинский охранник хотел набить себе этот символ в виде татуировки, но сначала решил посмотреть, как это будет выглядеть со стороны.