Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:45, 20 мая 2023Россия

Чрезвычайную пожарную опасность спрогнозировали в нескольких регионах России

Пятый класс пожарной опасности спрогнозировали в регионах четырех федеральных округов РФ
СюжетПожар в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самый высокий — пятый — класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в регионах четырех федеральных округов России. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По данным института, под угрозой Омская, Томская, Новосибирская, Самарская, Оренбургская и Новгородская области, а также республики Башкортостан и Татарстан, южная часть Уральского федерального округа и Красноярского края.

Отмечается, что больше всего термических точек и очагов возгораний регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Здесь сохраняется высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях.

Ранее о высокой пожарной опасности предупредили жителей Москвы. По информации синоптиков Росгидромета, она сохраняется в период с 18 по 21 мая и связана с жаркой погодой. Москвичей быть бдительными и внимательными, а также посоветовали исключить использование открытого огня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Белый дом обозначил сроки передачи Украине истребителей F-16
Белый дом заявил о нежелании доводить конфликт на Украине до мировой войны
Япония подтвердила личное участие Зеленского на саммите G7
Чрезвычайную пожарную опасность спрогнозировали в нескольких регионах России
Роспотребнадзор дал рекомендации по уничтожению осиных гнезд
Россияне предложили варианты замены слова «инфоцыгане»
Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине
В ДНР сообщили об обстреле Мариуполя украинскими дальнобойными ракетами
G7 задумала бороться с экономическим принуждением
Полина Гагарина раскрыла отношение к размеру своей груди
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.