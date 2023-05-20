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05:49, 20 мая 2023Мир

В Британии предрекли Украине серьезные проблемы из-за российской армии

Аналитики центра RUSI: армия России совершенствуется, создавая Украине большие проблемы
СюжетМинобороны:

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / globallookpress.com

Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине адаптируется и совершенствуется, создавая серьезные проблемы для Украины. Об этом говорится в аналитическом отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), передает РИА Новости.

В документе указывается на совершенствование разведывательно-ударного комплекса российской артиллерии, а также улучшение ее способности вести огонь с нескольких позиций. Также аналитики центра отметили повышение эффективности и адаптацию российских средств противовоздушной обороны (ПВО). В частности, российские системы ПВО практически полностью нейтрализовали угрозу от ракет HARM, говорится в отчете.

Кроме того, специалисты предрекли проблемы для наступательный операций Вооруженных сил Украины из-за возводимых заграждений, противотанковых рвов, бетонных укреплений и сложных минных полей. Как считают аналитики RUSI, инженерные войска являются одним из самых сильных формирований российской армии.

Ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что российская армия имеет высокие шансы отразить анонсированное контрнаступление ВСУ. По его мнению, «русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез, даже если они совершают огромные ошибки».

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Марина Совина
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