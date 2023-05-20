Стало известно о планах Галкина продать квартиру в Москве и купить жилье в США

Стало известно о планах Галкина продать квартиру в Москве и купить жилье в Нью-Йорке

Юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) планирует продать свою квартиру в Москве, чтобы купить жилье в Нью-Йорке. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, скорее всего, речь идет о квартире в Москве площадью 103 квадратных метров у метро «Новые Черемушки» на улице Новочеремушкинская, которую его родители получили в конце 1980-х годов. Галкин стал хозяином жилья после смерти отца. Кроме того, сообщается, что именно там он прописан.

Юморист намерен выручить от продажи 45-50 миллионов рублей, указывает газета. По оценке эксперта по недвижимости Дмитрия Кудрявцева, эта цена завышена.

«Эту квартиру можно продать максимум за 25-30 миллионов рублей. Да и то придется потрудиться, взять активного хорошего риелтора. […] Продать эту квартиру будет практически невозможно — как только покупатель узнает имя собственника, то откажется от сделки. Влияет и репутация (люди его не любят), и статус иноагента», — отметил он.

Ранее Галкин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск на Минюст с требованием снять с него статус иноагента.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября 2022 года. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.