В Грузии усомнились во вступлении страны в ЕС

Бывший депутат грузинского парламента Ломия заявил, что Грузия вряд ли станет членом ЕС

Грузия может получить статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), однако дальше этого дело не пойдет. Такое мнение выразил в интервью «Известиям» бывший депутат грузинского парламента, лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

Он усомнился, что Грузия сможет вступить в Евросоюз. «В общем, Грузия как кандидат в ЕС — да. Как член — я сомневаюсь, что это произойдет», — отметил грузинский экс-депутат.

По его словам, многие европейские политики указывали на тот факт, что Грузия геополитически не находится в Европе. «Как она может быть присоединена к Европе, если у нас нет ни общих границ, ни чего другого», — сказал Ломия.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии не выдали статус кандидата в ЕС из-за отказа от санкций против России. При этом он отметил, что власти страны тщательно работают над выполнением 12 рекомендаций, которые переданы Грузии для получения статуса кандидата.