Российская система ПВО перехватила ракеты Storm Shadow

МО РФ: российская система ПВО за сутки перехватила 12 ракет Storm Shadow и снарядов HIMARS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватила 12 снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Отмечается, что помимо этого также была перехвачена управляемая авиационная бомба GBU-32, произведенная в США.

Ранее сообщалось, что российские пограничники отбили в Белгородской области атаку украинских диверсантов. Издание Baza сообщило, что инцидент произошел вечером в пятницу, 19 мая. Тогда на территорию региона попытались прорваться несколько вооруженных человек.